Český hokejista se vzdává státního občanství a zažádal o ruské, aby mohl hrát v KHL

Byl to zkraje minulého týdne docela šok, když Sparta oznámila, že ji Safin požádal o předčasné ukončení kontraktu, který byl přitom prodloužen letos na jaře. V následujících dnech vyšlo najevo, že má namířeno do Kontinentální ligy, v níž podepsal zkušební smlouvu do 15. srpna s navrátilcem do soutěže Ladou Togliatti.

Safin, jenž se sice narodil v Praze, ale celá jeho rodina pochází z Ruska, kam hokejista za svými blízkými často a rád jezdí, si tak zabouchl dveře do českého nároďáku. A to nejen proto, že česká hokejová generalita před rokem rozhodla o zákazu oblékat reprezentační dres hráčům, kteří po ruském rozpoutání války na Ukrajině zamířili do KHL.

Sice zatím není jasné, jak se v případě těchto hokejistů bude postupovat po skončení vojenského konfliktu, Safin se však českého národního týmu vzdal natrvalo a dobrovolně. A to proto, že se nyní vzdává českého občanství.

„Safin se vzdal českého občanství a brzy má získat ruský pas. Po vyplnění všech zbývajících dokumentů nebude považován za legionáře v KHL,“ prohlásil pro oficiální stránky Lady Togliatti její sportovní ředitel Rafik Jakubov.

Mělo se za to, že Safin coby syn ruských rodičů má ruské občanství už od narození, to ovšem není pravda. Ruská federace má totiž o nabývání dvojího či vícenásobného občanství uzavřenou mezinárodní smlouvu jen s pár zeměmi a Česká republika mezi ně nepatří.

A tak se Safin rozhodl ruské občanství získat.

„Pokud vím, všechno probíhá. Hráč se zabývá registrací změny českého občanství na ruské. Samozřejmě máme zájem na tom, aby získal ruské, s přihlédnutím k limitu zahraničních hráčů,“ uvedl pro ruskou agenturu TASS generální ředitel Lady Alexandr Čebotarev s připomínkou, že od nadcházející sezony se v KHL limit cizinců v jednom klubu snížil z pěti na tři.

Safin, jenž v minulé sezoně zaznamenal ve 43 zápasech za Spartu devět gólů a pět asistencí, by tak nebyl v KHL považován za cizince, což by ještě zvyšovalo šance, že by se zkušební smlouva s Togliatti v polovině srpna přeměnila na klasický kontrakt.