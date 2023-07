Další Čech v KHL? Útočník Sparty má mít namířeno do Ruska

Důvod Safinova konce? Sparťanský odchovanec má namířeno do Kontinentální hokejové ligy. Ruské servery informují, že se má stát posilou Lady Togliatti, která se od nadcházející sezony po pětileté pauze vrací do KHL.

A v soutěži by nebyl považován za cizince. Safin se sice narodil v Praze, kromě českého pasu však vlastní i ten ruský. Rodiče se do české metropole přestěhovali v době, kdy maminka čekala Ostapův příchod na svět. Celá jeho rodina včetně rodičů i prarodičů pochází z Ruska, k němuž má Safin blízký vztah a často se do něj vrací. Nyní tam velmi pravděpodobně zakotví na delší dobu.