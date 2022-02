Chceme pryč, jsme v patové situaci. Finský olympijský vítěz se snaží prchnout z KHL

Hráči také samozřejmě musí plnit své kontrakty, i když často jsou myšlenkami úplně někde jinde. Čerstvý hokejový olympijský vítěz Frans Tuohimaa popsal pro finskou televizi Yle, jak obtížné je nyní opustit Nižněkamsk, jehož branku v KHL dosud hájí. Právě zrušené lety mu návrat domů výrazně zkoplikovaly. Jen, co si užil oslavy historicky prvního olympijského zlata pro Finsko, rovnýma nohama spadl víru dramatických mezinárodních událostí.

„Teď je to tu pro všechny zahraniční hráče docela cirkus. Jsme tady v patové situaci. Každý myslí v první řadě na to, aby se odsud dostal pryč," uvedl gólman pro Yle. Nižněkamsk leží tisíc kilometrů na východ od Moskvy. Něftěchimik hraje první kolo play off s Čeljabinskem, který leží ještě o dalších 700 kilometrů východněji.