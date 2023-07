Jaškin: Snad MS v Praze vyjde mně i dalším z KHL. Čelil i dotazu na radikála Haška a mírumilovného Jágra

„Má slova byla přetištěna v českých médiích a dopustili se nejrůznějších faktických chyb. Tak to prostě je. Doufám, že lidé něco z mého prohlášení slyšeli. Snad pochopí, co jsem chtěl říct. Opravdu věřím, že budu moci hrát na domácím mistrovství světa," prohlásil rodák z Omsku, jenž Českou republiku reprezentoval na MS 2018 a o rok později i na Světovém poháru 2016.

Startovat na MS v Praze by prý pro Jaškina bylo speciální. Když se totiž turnaj v Česku konal před osmi lety naposledy, tehdejší útočník St. Louis Blues se do výběru trenéra Vladimíra Růžičky nedostal.

„Teď by bylo velmi zajímavé si tam zahrát. Stejně jako by se všichni ruští hokejisté chtěli představit na šampionátu v Petrohradě nebo Moskvě. Vím, že kolem turnaje v Praze bude hodně vzrušení," nechal se slyšet 30letý forvard, jenž v létě přestoupil v rámci KHL z Petrohradu do Kazaně.