Definitivní sbohem? Jokerit Helsinky ani Dinamo Riga nebudou hrát v příští sezoně KHL

Jokerit působil v KHL od roku 2014 a pokaždé postoupil do play off. Po jeho únorovém odstoupení prošel do 2. kola jeho soupeř Spartak Moskva bez boje. Dinamo Riga bylo v lize od roku 2008. V základní části obsadil lotyšský klub poslední dvanácté místo v tabulce Západní konference a poosmé za sebou neprošel do bojů o Gagarinův pohár.