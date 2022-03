Exodus z Ruska začíná. Prozatím jde převážně o finské hokejisty, přidávají se i Švédové

Zatímco Granlund dal Salavatu Yulajev sbohem už před středečním startem play off KHL, další čtveřice jej následuje v pátek před druhým utkáním série 1. kola s Novosibirskem. Jde o finského brankáře Juhu Metsolu a šampiony z her v Pekingu, útočníky Sakariho Manninena, Teemu Hartikainenena a dánského beka Larsena. Ufa je tak prvním týmem v KHL, který musí dohrát play off výhradně s ruskými hokejisty.

"Tohle je asi nejtěžší den v mém životě. Měl jsem dvě možnosti: jít domů za rodinou nebo zůstat tady a hrát dál. Rozhodl jsem se vrátit domů. Nerad bych dlouze rozebíral důvody, ale chtěl bych poděkovat všem v Ufě, těm, kteří mě po celá ta léta podporovali. Doufám, že se situace ve světě zlepší a zase se uvidíme. Bojujte dál o Gagarinův pohár. Budu vám fandit," napsal na sociální síti Hartikainen.

⚡Харри Сятери и Юрки Йокипакка покинули расположение "Сибири" и не примут участия в оставшихся играх плей-офф. Спасибо за вашу работу в нашем клубе, ребята. pic.twitter.com/bsSn309ufN — Hockey Club Sibir (@hcsibir) March 4, 2022

"Od začátku událostí na Ukrajině jsme se s legionáři a trenéry několikrát sešli. Zaručili jsme jim úplnou bezpečnost na území země na státní úrovni. Byl to poměrně upřímný rozhovor. Hlavně jsme hokejisty žádali, aby nedělali unáhlená rozhodnutí, kterých budou časem litovat. Legionáři jsou pod obrovským tlakem. Bohužel legionáři se společně rozhodli odejít. Samozřejmě nás to mrzí. Rozhodně se nedá říct, že utekli. Do poslední chvíle jsme doufali, že je přesvědčíme, aby zůstali," řekl generální ředitel Ufy Rinat Baširov serveru championat.com.

To svérázný kouč Andrej Nazarov, který nedokázal dostat Soči do play off, volil vůči zahraničním hráčům opouštějícím Rusko mnohem méně střízlivý tón. "Není žádným tajemstvím, že posledních deset let jsme všechny legionáře až příliš dobře živili. Podle mě je třeba vyvodit závěry a více se zabývat ruskou mládeží," nechal se slyšet.

V pátek odpoledne, necelé dvě hodiny před druhým utkáním série s Ufou, pak oznámil Novosibirsk na svých sociálních sítích, že mužstvo opustili finský brankář a jednička z Pekingu Harri Säteri a jeho krajan, obránce Jyrki Jokipakka. Z cizinců tak v Sibiru zůstávají už jen Kanaďané Murphy a Lipon a Slovák Čajkovský.

Magnitogorsku zase po druhém utkání série s kazašským Barysem Nur-Sultan dává sbohem další zlatý hoch z Pekingu, brankář Juho Olkinuora.

Moskevský CSKA zase v pátek odpoledne zveřejnil informaci, že v klubu skončili švédští útočníci Lucas Wallmark a Joakim Nordström. „Vypověděli smlouvy z vlastní iniciativy a vyplatili klubu kompenzaci v souladu s pravidly," uvedl moskevský celek s tím, že mu na oba hráče zůstanou práva i pro příští sezonu.

Лукас Валльмарк и Йоаким Нордстрем покидают ЦСКА Хоккеисты расторгли контракт по собственной инициативе, выплатив клубу компенсацию в соответствии с требованиями регламента. ⁰⁰Спортивные права на игроков будут закреплены за ЦСКА до 2023 года. https://t.co/28xV0UEU8l — ХК ЦСКА Москва (@hccska) March 4, 2022

Omsk naopak v pátek uvedl, že jejho legionáři, včetně brankáře Šimona Hrubce, zůstávají.

Rusko se snaží opustit i další zahraniční hokejisté, veřejně o tom v týdnu promluvil finský gólman Nižněkamsku Frans Tuohimaa. Kvůli omezeným letům ze země to ale není jednoduché, samotné kluby navíc hráče nechtějí pustit před koncem sezony.

„Hlavní problém je, jak se odsud dostat. Peníze a vyplácení mezd jsou v tuto chvíli druhořadé. Je zde mnoho rizik a problémů, protože se nacházíme na ruské půdě. Nemůžete se odsud jen tak vytratit. Můžu vám říct, že odtud nevede cesta ven po dobrém," řekl Tuohimaa finskému listu Ilta Sanomat.

A jeho čeští spoluhráči Ronald Knot s Lukášem Klokem; jedni z osmi Čechů, kterých se play off KHL týká; podle finského brankáře dokonce čelí výhrůžkám. „Všiml jsem si, že mezi jednotlivými zeměmi existují rozdíly. Češi jsou pod větším tlakem a jsou v horší situaci. Dostávají výhrůžky, což je další úroveň," prohlásil Tuohimaa.