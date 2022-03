Nešťastný Fin nemá jak prchnout z Ruska: Češi jsou na tom ještě hůř, dostávají i výhrůžky

Před týdnem a půl slavil coby gólman číslo tři s finským hokejovým nároďákem olympijské zlato z Pekingu, během pár dnů se mu ale kvůli invazi ruských vojsk na Ukrajinu nálada otočila o 180 stupňů. Frans Tuohimaa, brankář Nižněkamsku v KHL, by chtěl co nejrychleji prchnout domů, jenže kvůli zrušeným letům z Ruska a do něj nemá jak. 30ltetý rodák z Helsinek v rozhovoru pro finský list Ilta Sanomat popisuje trápení nejen své, ale i dvou českých spoluhráčů, obránců Ronalda Knota a Lukáše Kloka.

Foto: Profimedia.cz Finský brankář Frans Tuohimaa se zlatou olympijskou medailí z Pekingu.Foto : Profimedia.cz

Článek „Cítím se dost mizerně," posteskne si Tuohimaa v telefonickém rozhovoru z hotelového pokoje v Čeljabinsku, kam Neftěchimik přijel k úvodním dvěma zápasům prvního kola play off KHL (ten první Nižněkamsk prohrál 3:4, Tuohimaa zůstal na střídačce). „Hokej není to první, na co myslím. Ano, začal hon za Gagarinovým pohárem, ale problém je v tom, že Rusko nechce přiznat, že je válka. Nevědomý postoj je samozřejmě způsoben informacemi, které se zde lidem dostávají," říká Tuohimaa. Kontinentální liga Chceme pryč, jsme v patové situaci. Finský olympijský vítěz se snaží prchnout z KHL A na úvod hned sděluje, že ukončení kontraktu dohodou není možné. Klidně by v klubu nechal zbytek výplaty, jen aby mohl odletět do Helsinek. Jenže nemůže... „Hlavní problém je, jak se odsud dostat. Peníze a vyplácení mezd jsou v tuto chvíli druhořadé. Je zde mnoho rizik a problémů, protože se nacházíme na ruské půdě. Nemůžete se odsud jen tak vytratit. Můžu vám říct, že odtud nevede cesta ven po dobrém," vysvětluje odchovanec IFK Helsinky. „Přál bych si, aby existoval způsob, jak se dostat ven. Některým týmům skončí sezona za týden, ale některé budou hrát i několik měsíců. Nyní bychom měli najít způsob, jak tuto situaci vyřešit, a přijmout společné rozhodnutí," říká Tuohimaa a přál by si, aby se do celé záležitosti vložila Mezinárodní hokejová federace a legionářům v KHL pomohla. Foto: Matt Slocum, ČTK/AP Lukáš Klok se raduje z branky na olympijském turnaji v Pekingu.Foto : Matt Slocum, ČTK/AP Jenže nic takového se zatím nestalo. A tak Tuohimaa musí dál setrvávat v Rusku, stejně jako Češi Lukáš Klok s Ronaldem Knotem a americký útočník Dan Sexton, zbylí cizinci v mužstvu. „Jsem jediný Fin v týmu. Máme dva Čechy a jednoho Američana. Všiml jsem si, že mezi jednotlivými zeměmi existují rozdíly. Češi jsou pod větším tlakem a jsou v horší situaci. Dostávají výhrůžky, což je další úroveň," uzavírá Tuohimaa. Hokej Blíží se krach velkolepé KHL. Jak ale z Ruska "vysvobodit" české hráče?

Reklama