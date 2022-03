Blíží se krach velkolepé KHL. Jak ale z Ruska "vysvobodit" české hráče?

"Mzdy pro hráče se vrátí do podobné výše, jaké byly v období SSSR, a budeme se muset vrátit k zápasům v regionálních zónach, protože brzy nebudeme mít na čem létat ani po Rusku. Mužstva budou stejně jako před 70 lety cestovat vlakem. Hokej čeká škrtání rozpočtů," předpovídá ruský deník Sovětskij sport.

V době největší slávy působilo v soutěži sedm zemí, teď to budou vedle ruských týmů maximálně celek z běloruského Minsku a kazašský Barys, i proto nemá cenu, aby se liga prsila přívlastkem "kontinentální".

Hráči jsou teď ve zvláštních kleštích. Podle informací Sport.cz by chtěli odejít, jenže i když smlouva v sobě skrývá možnou výpovědní klauzuli, řada z nich by v takovém případě musela jako sankci klubu doplatit dvě třetiny kontraktu, který mají ještě před sebou. Navíc by klub mohl zablokovat jejich případný podpis jinde.