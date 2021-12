Omsk - Čeljabinsk 1:3 Hykův gól pomohl Čeljabinsku k výhře v Omsku a do čela KHL

Gól Tomáše Hyky pomohl hokejistům Čeljabinsku do čela KHL. Traktor vyhrál v Omsku 3:1, brankář Roman Will a nejproduktivnější český hráč v lize Lukáš Sedlák si ve vítězném týmu připsali po asistenci. Will zneškodnil 46 střel domácích hráčů a o čisté konto přišel až 57 sekund před koncem.

Tomáš Hyka se raduje z branky (archivní foto)

Článek Sedlák přihrál na vítězný druhý gól, který dal ve 12. minutě Nikita Těrtyšnyj. Hyka pak překonal Šimona Hrubce v brance domácího Avangardu v druhé třetině, když zakončil individuální akci Vladimira Tkačova. K tomu se puk odrazil od Willa. Sedlák má na kontě 38 bodů (16+22), Hyka je za ním v kanadském bodování českých hokejistů druhý (10+20). Traktor vyhrál počtvrté za sebou a v čele ligové tabulky má o bod více než druhý Magnitogorsk. Oba tyto týmy si už před koncem roku zajistily účast v play off. Výsledky KHL: Omsk - Čeljabinsk 1:3 (za hosty Hyka 1+0, Sedlák a Will oba 0+1), 17:00 Čerepovec - Dynamo Moskva, Nižnij Novgorod - Dinamo Riga, 17:30 CSKA Moskva - Jokerit Helsinky, HK Soči - Viťaz Podolsk.

