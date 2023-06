Jaškin se v Rusku stěhuje: Jdu do velkého klubu, mám v plánu brzy přijet do Tatarstánu

„Jsem rád, že jsem se připojil k tak velkému klubu. Jednání nebyla jednoduchá, zároveň ale jasná a srozumitelná. Každý ví, že Ak Bars je nadějný tým, kterému v minulé sezoně chyběl jen kousek k poháru. Doufám, že budu schopen dát týmu to, co nestačilo k dosažení hlavního cíle," připomíná rodák z ruského Omsku, že Kazaň v uplynulém ročníku KHL došla až do finále, kde nestačila na moskevské CSKA.

„Z kádru Kazaně znám téměř každého, spoustu kluků dokonce osobně. Proti jiným jsem zase nastupoval jako soupeř. Mám v plánu brzy přijet do Tatarstánu, abych se setkal s lidmi v klubu a lépe poznal město. Byl jsem v Kazani několikrát, je to velmi krásné místo," říká útočník, který Českou republiku reprezentoval na MS 2018 a 2019 a rovněž Světovém poháru 2016.

Jaškin si loni v létě svým přesunem do Ruska zavřel dveře do národního týmu. Tuzemská hokejová generalita rozhodla, že hokejisté, kteří do KHL zamířili po ruském rozpoutání války na Ukrajině, nebudou zváni do reprezentace.