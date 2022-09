KHL nahrazuje odcházející Finy, Švédy nebo Čechy. Z NHL dokonce získala překvapivé jméno

Tento důvod se však příliš nezdá Milanu Antošovi. „Kdyby ti lidé přemýšleli úplně stejně jako my, kteří jsme tady v Evropě, tak by tam nešli," říká bývalý extraligový hokejista.

Půjdou ruští hokejisté do války? Asi bych chtěl radši zmizet. Diskuse z PříklepuVideo : Sport.cz

Pozastavuje se také nad prací hokejových agentů. „Každý si uvědomuje ty hráče, kteří tam přicházejí, ale první, co si každý musí uvědomit, že těm hráčům to musí někdo domluvit. A je to o těch agentech. Ti tam odvádějí ty americké hráče a oni je tam doporučují, protože jim tam nabízejí slušné peníze," upozorňuje někdejší extraligový útočník.