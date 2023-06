Klaunství, znesvěcení historie. Ruské hokejové legendy se pohádaly o název imitace MS

A zatímco většina ruských hokejových legend a současných trenérů z takového označení osmi vzájemných duelů mezi reprezentací do pětadvaceti let a běloruským nároďákem jásá a kvituje ho, opačný názor má mistr světa z roku 1993 Andrej Nikolišin.

S velebením zápasů s Bělorusy přispěchal i Roman Rotenberg, trenér reprezentace do 25 let. I když do 25 let... Věkové omezení mančaftu je jen teoretické, protože neoznačuje limit pro jednotlivé hráče, nýbrž jde o věkový průměr mužstva, který stejně nikdo kontrolovat nebude.