Protekční syn Putinova kamaráda už je koučem sborné! Ta sice nehraje a trenéra má, ale to nevadí

I podle ruských médií tak jde reálně o hlavního trenéra seniorského nároďáku. Tím je sice až do června oficiálně Alexej Žamnov, ale pod jeho vedením už reprezentace nejspíš žádný zápas neodehraje. Rotenberg naopak bude chystat mužstvo na květnový zápas Běloruskem.

Sborná je stejně jako zatím všechny ruské reprezentace v ostatních týmových sportech vyloučena z mezinárodní scény, takže hraje jen sporadicky, a to jen se spřízněným Běloruskem či Kazachstánem. Právě Bělorusko uštědřilo naposledy Rusům na jejich půdě ponižující porážku na předvánočním turnaji, který měl ruským fanouškům vynahradit neúčast na Euro Hockey Tour.

Rotenberg už nashromáždil v ruském hokeji řadu funkcí, mimo jiné je i místopředsedou svazu. Přestože měl takřka nulové trenérské zkušenosti, byl loni jmenován hlavním koučem nejbohatšího kubu KHL SKA Petrohrad, s nímž se v této sezoně nedokázal probít do finále play off. To mu ale nezabránilo v dalším kariérním posunu v podobě šéfování střídačce národního týmu.