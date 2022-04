Nejsem v KHL rukojmí, říká Hrubec. Vydělané rubly ale musel nechat v Rusku

Novinářce z ruského serveru Championat.ru Jeleně Kuzněcovové se podařilo českého reprezentanta v Česku kontaktovat. V rozhovoru se ho vyptávala mimo jiné, právě na jeho postoj, co se týče opouštění KHL.

„Nemohl jsem z Avandgardu odejít. Je to můj tým, všichni kluci mi věřili. Jak bych se jim pak mohl podívat do očí, kdybych odešel? Kdybych byl útočník nebo obránce, situace by asi byla trochu jiná. Ale jsem brankář, nejdůležitější hráč v týmu. Pokud by brankář odešel, byla by to pro tým velká rána. To jsem nemohl udělat," vysvětloval.

Foto: www.championat.com Šimon Hrubec v bráně Omsku.Foto : www.championat.com

Ruský server na něj vytáhl také tvrzení uvedené v článku na Sport.cz o aktuálním úpadku KHL, kde se píše, že čeští hráči jsou v ruské soutěži nyní v podstatě rukojmí, protože tamní kluby disponují jejich transferkartou, a pokud by se šprajcly, ocitli by se v patové situaci ohledně možností působení jinde. A jednostranné rozvázání kontraktu může mít pro hráče i vážné finanční důsledky.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Šimon Hrubec a generální manažer Petr Nedvěd během tréninku před ZOH.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

„Nejsme rukojmí KHL. Ale situace byla složitá. Co se smluv týče, když se na ně podíváte, tak podle nich nemáte možnost odejít. V klubu na mě žádný tlak nebyl, ale tlačili na mě v České republice. Já mám ale smlouvu i na příští rok. Kdybych odešel, musel bych platit pokutu. Bylo mnoho důvodů, proč jsem nemohl odejít," cituje Hrubce ruský server.

Hrubec dále uvádí, že po druhém zápase série s Kazaní byla v klubu schůzka, kde se otázka ochoty legionářů setrvat řešila. A český brankář měl říct to samé co v rozhovoru. Tedy, že kdyby odešel, nemohl by se spoluhráčům podívat do očí.

Jaká bude ale situace v tomto směru v příští sezoně, to si nyní netroufá říct: „Nikdo neví, co se stane v příští sezoně, zda budou v KHL vůbec legionáři hrát, nebo ne. Zatím nemůžu nic říct, čekám, co se bude dít dál, stejně jako zbytek ligy."

Každopádně, i když smlouvu dodržel, peníze za své služby zatím nemá. „Snažil jsem se peníze vybrat, ale bylo to bez šance. Všechny mé rubly uvízly v Rusku, takže čekám na znovuotevření bankovních převodů," přiznává.

Dotázán byl také na ostatní české hráče. Zda se podle něj budou chtít do KHL vracet. „Otázkou je, jak se KHL rozhodne. A rozhodně se musí změnit smlouvy pro zahraniční hráče. Například platy podle smluv by měly být vypláceny v dolarech," navrhuje vzhledem ke svízelnému postavení ruské měny v současných poměrech.

Pro ruské médium Hrubec také prozradil že už jej směrem k mistrovství světa kontaktoval nový kouč národního týmu Kari Jalonen. Vzhledem k tomu, že je jeho manželka těhotná, ale finského trenéra požádal, co se reprezentace na MS týče, o pár týdnů na rozmyšlenou.

Šimon Hrubec si dnešní zahájení #zoh2022 “užil” jen na dálku 😅🤷‍♂️ Věříme ale, že už se brzy potkáme všichni v Pekingu 💪 #narodnitym #jakolev pic.twitter.com/HpPlMwFxC1 — Hokejový nároďák (@narodnitym) February 4, 2022

Hrubcovi se stejně jako celému národnímu týmu vůbec nevydařil start na olympiádě v Pekingu, kde se Češi poprvé v historii na velkých turnajích vůbec nedostali do čtvrtfinále. pro Hrubce začalo trápení ještě před samotným turnajem, když musel čekat v Praze v bublině na negativní test na koronavirus, zatímco zbytek týmu už byl v dějišti her.

„Seděl jsem na pokoji 10 dní a čekal na rozhodnutí, zda mohu letět, nebo ne. Před prvním zápasem jsem měl jen dva tréninky, nebyl jsem v perfektní formě. Náš olympijský výbor stanovil přísná pravidla pro koronavirus, přísnější než v Číně. Bylo to nespravedlivé vůči sportovcům, nechápu, proč to udělali. V Číně byly moje testy normální, ale v České republice ne. Nechápu, proč jsme neměli stejné požadavky na testy jako Čína. Ale tohle je prostě Český olympijský výbor, co k tomu říct," je z něho cítit i s odstupem hořkost.

Během pražské izolace se alespoň proslavil videem, jak fiktivně zdraví fanoušky na olympijském stadionu. Ze záběru je přitom zjevné, že nastupující české výprava za jeho zády je pouze na velkoplošné obrazovce, zatímco gólman sedí na židli v Praze.