Reprezentace bez hráčů KHL: gesto, nebo nutnost? Svaz dal najevo, že je proti válce, ale zůstal fér, míní expert

„Tlak na to, že hokejový svaz by měl vydat nějaké stanovisko, byl obrovský, a to nejenom od vlády, ale od všech,“ zastává se ho Milan Antoš. „Udělali to Finové okamžitě a přece jen tady u nás se trochu čekalo,“ pokračuje bývalý extraligový útočník.

Podle jeho názoru se jedná o správný krok. „Nakonec se výkonný výbor sešel a vydal stanovisko, které je, jaké je. Jestli to mělo přijít dřív nebo později, to si myslím, že už není tak rozhodující. Důležité je, že to je,“ říká aktuálně hokejový expert České televize.

Půjdou ruští hokejisté do války? Asi bych chtěl radši zmizet. Diskuse z Příklepu.Video : Sport.cz

Připomeňme, že v KHL hrají čtyři čeští hokejisté. Michal Jordán s Liborem Šulákem však měli podepsané kontrakty ještě před začátkem invaze ruských vojsk na Ukrajině, a proto by se jich svazové nařízení nemělo týkat.

„Každý, kdo má smlouvu na mobilní telefon, tak ví, že to nemůže vypovědět ze dne na den, že to má nějaký doběh a i ty smlouvy hráčů mají nějaké doběhy, a pokud by měl hráč vyplácet podstatnou část ze své smlouvy, tak je to nesmysl,“ hájí zmíněnou dvojici Antoš.

Nedvěd končí u národního týmu. Kdo by jej měl nahradit? Ptáme se v Příklepu.Video : Sport.cz

V KHL nastupuje také Rudolf Červený, ten však podepsal smlouvu až po zahájení války, stejně tak Dmitrij Jaškin, který je dokonce kapitánem Petrohradu.