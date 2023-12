Ruské peníze vs. reprezentace? Nebylo o čem přemýšlet, tvrdí bek po odchodu z extraligy. A Jágr je prý už děda

S kritikou, že se nyní rozhodl jít hrát hokej do Ruska, které rozpoutalo válku na Ukrajině, se prý moc nesetkal. „Osobně se mě během konfliktu jen jeden člověk zeptal, proč jsem šel do KHL. Ale já jsem přišel hrát hokej a dělat to, co dělám celý život. Probudím se, dám si snídani, jdu na trénink, odehraju zápas. Přijdu domů, navečeřím se, strávím čas s rodinou,“ říká Rosandič.