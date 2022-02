Sklenička po odstoupení Jokeritu z play off KHL dohraje sezonu za Kärpät Oulu

Jokerit Helsinky po odstoupení z nadcházejícího play off Kontinentální hokejové ligy rozvázal smlouvy s osmi hráči včetně českého obránce Davida Skleničky. Účastník olympijských her v Pekingu se ihned domluvil na angažmá s Kärpätem Oulu, v jehož dresu dohraje tento ročník finské ligy. Podle klubového webu by měl v novém týmu debutovat již dnes večer v zápase proti Ässätu Pori.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo David Sklenička během tréninku hokejové reprezentace.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Z Jokeritu přešel se Skleničkou do momentálně sedmého celku finské ligy také útočník Julius Junttila, který podepsal smlouvu i na příští sezonu. Jediný finský účastník KHL ukončil kontrakty také s olympijskými vítězi z Pekingu Markem Anttilou a Hannesem Björninenem. V Oulu se Sklenička sejde s jinými zlatými medailisty z nedávných her. Dres Kärpätu oblékají útočník Saku Mäenalanen a obránce Atte Ohtamaa. Kontinentální liga Sklenička po odstoupení Jokeritu z play off KHL dohraje sezonu za Kärpät Oulu Pětadvacetiletý český bek působil v Jokeritu od prosince 2019. Před koncem minulého roku podepsal bývalý hráč Plzně s klubem smlouvu na další dvě sezony. Jokerit odstoupil z tohoto ročníku KHL kvůli invazi ruských vojsk na Ukrajinu. Do vyřazovací části měl vstoupit v úterý úvodním zápasem se Spartakem Moskva, který tak postoupí do semifinále Západní konference bez boje.

Reklama