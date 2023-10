To myslíte vážně? Proč jste na nás tak ostrý? divil se ruský novinář při rozhovoru s Haškem

„Hašek teď se značnou pílí publikuje drsná protiruská prohlášení. Mnoho lidí, kteří Dominika znají, to připisuje snu o politické kariéře na Západě, jiní si to naopak spojují s banálním humbukem, touhou na sebe upozornit a získat potlesk od ´správných´ lidí,“ uvádí redaktor, který zároveň uvedl, že Hašek souhlasil s rozhovorem jen pod podmínkou, že bude publikován v úplné verzi.

Novinář se dále ptá, co se změnilo v brankářově vztahu k Rusku, kde působil a kde ho nyní spousta lidí považuje za rusofoba. „Nic se nezměnilo, jen reaguji na věci, které by mě před 13 lety (kdy hrál za Spartak) ani nenapadly. Neuměl jsem si představit, že by Rusko anektovalo Krym a že by začalo speciální vojenskou operaci (slova byla pozměněna),“ reagoval bývalý gólman.