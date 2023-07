Hašek před europoslanci: Ruští sportovci musejí splnit dvě podmínky, pak můžou na LOH za tým uprchlíků

„Chci dát ruským a běloruským sportovcům šanci, aby opět mohli soutěžit s námi, ale zároveň nebyli reklamou na ruskou válku. Za současně stupidně nastavených podmínek a pravidel bohužel jsou obrovskou reklamou na válku. A je úplně jedno, jestli daný sportovec v tuto chvíli válku na Ukrajině odsuzuje, nebo naopak podporuje Putina. Chci se zasadit o to, aby to skončilo," prohlásil olympijský vítěz z Nagana, jenž ve Štrasburku vystoupil na pozvání lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského.

„Kdyby nebyl splněn druhý bod, z této dobré akce a naší zamýšlené pomoci by se mohl stát největší sportovní podvod 21. století. Větší, než byl ruský doping podporovaný tamní vládou. Putin by to mohl zneužít a sportovci by mohli vystupovat úplně jinak, než co podepsali na papíře," míní Hašek.