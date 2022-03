Will z Čeljabinsku byl vyhlášen nejlepším brankářem čtvrtfinále KHL

Český reprezentant Roman Will z Čeljabinsku byl vyhlášen nejlepším brankářem čtvrtfinále play off Kontinentální hokejové ligy. Traktoru pomohl v sérii s Ufou k postupu do semifinále po výhře 4:2 na zápasy.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Brankář Roman Will během tréninku hokejové reprezentace Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Devětadvacetiletý Will proti Ufě čelil celkem 156 střelám a úspěšnost zákroků měl 95,5 procenta. Ocenění v bojích o Gagarinův pohár získal jako první brankář Čeljabinsku od Kanaďana Michaela Garnetta v roce 2013. Will byl v probíhajícím play off oceněn jako druhý český gólman. Navázal na osmifinálový úspěch Šimona Hrubce z Omsku, který však poté jako obhájce titulu ve čtvrtfinále vypadl s Magnitogorskem. Kontinentální liga Hrubec končí. Omsk prohrál ve čtvrtfinále rozhodující sedmý zápas Třemi góly a čtyřmi přihrávkami se na postupu Metalurgu podílel Nikolaj Goldobin a byl vyhlášen nejlepším útočníkem. Mezi obránci získal ocenění Damir Šaripzjanov z Omsku, nejlepším nováčkem byl vyhlášen jeho spoluhráč Arsenij Gricjuk.

