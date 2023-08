Ze Sparty přímo do KHL. Safin získal ruský pas a přesune se do Togliatti

Podle nových pravidel mohou od příští sezony v KHL v každém týmu nastupovat maximálně tři zahraniční hráči. Safin nyní do této kvóty spadat nebude.

"Nebýt pasu, tak bychom se do kvóty cizinců nevešli. Smlouva je na rok. Všechno má ve svých rukách," uvedl Čebotarev. "Co se týče případných problémů z české strany, nevylučujeme je. Hokejista potřebuje určitou odvahu, aby se pro takovouhle změnu rozhodl. Ale je to volba samotného Safina. Když se nějaké problémy objeví, vyřešíme je," citovala Čebotareva agentura RIA Novosti.