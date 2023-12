Kulich už se připojil k reprezentaci. Té se ale zranil jeden obránce

Hokejový útočník Jiří Kulich se už připojil k národnímu týmu v dějišti mistrovství světa hráčů do 20 let. Stříbrný medailista z předchozího juniorského šampionátu v Kanadě dorazil do Göteborgu v pátek odpoledne a první trénink by měl s týmem absolvovat hned v sobotu v tréninkovém středisku českého týmu v Mölndalu. Göteborg naopak opustí obránce Vojtěch Port, kterému zranění levé ruky ze čtvrtečního přípravného zápasu proti Finsku nedovolí pokračovat v přípravě.

Foto: Profimedia.cz Hokejový útočník Jiří Kulich už se připojil k reprezentaci do 20 let.

„Je super být zase zpátky mezi klukama v nároďáku v české partě. Moc se těším na tréninky a hlavně na to, až turnaj začne. Je pro mě velkou ctí, že tu jsem a že budu moct reprezentovat Českou republiku na mistrovství světa," říká v tiskové zprávě svazu útočník, který působí v organizaci Buffalo Sabres a který na posledním juniorském šampionátu vstřelil sedm branek v sedmi zápasech. Talentovaný forvard by měl ještě před vstupem české dvacítky do MS U20 26. prosince proti Slovensku absolvovat s týmem tři tréninkové jednotky. Švédský Göteborg naopak opustí obránce Vojtěch Port, kterému zranění levé ruky ze čtvrtečního přípravného zápasu proti Finsku nedovolí pokračovat v přípravě na mistrovství světa. „Pro Vojtu Porta je to velká smůla, ale i taková zranění se v hokeji stávají. Museli jsme rychle zareagovat a povolali jsme Matěje Prčíka z Vítkovic. Pokud vše půjde podle plánu, měl by se do přípravy zapojit už v sobotu společně s Jirkou Kulichem," říká hlavní kouč české reprezentace Patrik Augusta. Na finální soupisku pro mistrovství může český tým zapsat tři brankáře a 20 hráčů do pole. Světový šampionát hráčů do 20 let odstartuje pro český výběr 26. prosince utkáním proti Slovensku. V základní skupině B se národní tým postupně utká ještě s Norskem, USA a Švýcarskem. Do čtvrtfinále postoupí z každé skupiny nejlepší čtyři mužstva.