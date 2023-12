V úterý Buffalo potvrdilo, že vás pro šampionát uvolní. Kdy se k týmu připojíte?

Dnes podvečer místního času odlétám. Když to všechno dobře půjde, v pátek po poledni jsem ve Švédsku. Časového posunu se tolik nebojím. Musím zaklepat, ale většinou při cestě zpátky do Evropy problém nemám.

Jak probíhala komunikace s vedením klubu?

Úplně v klidu. Už před měsícem za mnou přišel hlavní kouč Rochesteru Seth Appert. Dvacítky jsme naťukli. Řekl mi, že mě bude podporovat, ať už se rozhodnu jakkoliv. Pak jsme se bavili ještě před dvěma týdny. A všechno v pohodě. Stejně jako před rokem. V Buffalu jsou rádi, že budu reprezentovat svou zemi. Super, že mi vychází vstříc a nechali to na mě.

Zvažoval jste dlouho, jestli se mistrovství zúčastníte?

Samozřejmě jet leg i přesun na široké hřiště je trochu nepříjemný, ale to jsou drobnosti. Nebylo to dlouhé váhání. Reprezentace je prostě srdeční záležitost. Na zážitky z minulého roku už nikdy nezapomenu. Chci to zopakovat. Vždyť je to pro mě poslední mládežnická akce.

A znovu byste si mohli zahrát v útoku s Matyášem Šapovalivem a Eduardem Šalém.

To by bylo super, kdyby se povedlo a zase bychom si mohli zahrát spolu. Naše lajna vznikla už na osmnáctkách, takže jsme docela sehraní. Se Šalinou si občas zapaříme na playstationu, takže jsme mistrovství probírali. Od začátku kempu si píšeme i voláme s více spoluhráči. Sice s nimi nejsem fyzicky, ale pořád jsem součást týmu i takhle na dálku.

Jedete už na třetí mistrovství světa dvacítek. Co od něj očekáváte?

Dá mi to zase dobré zkušenosti. Nějaké už mám, ale teď mě čeká zase trochu jiná role. Budu se snažit pomoct novým klukům a rychleji je dostat do turnaje. Šest z nás už zažilo mistrovství před rokem, takže snad budeme motorem pro ostatní. Samozřejmě věřím, že všichni jsou připraveni perfektně, ale když si vzpomenu na své první dvacítky, taky jsem hodně ocenil rady od kapitána Honzy Myšáka.

S rolí lídra na ledě i v kabině tedy problém nemáte?

Vůbec, naopak ji mám rád. Pokusím se pomoct ostatním a snad z toho bude týmový úspěch. Ideální by bylo se oproti loňsku posunout ještě o příčku výš. Ke zlatu. Ale turnaj ještě ani nezačal, takže nechci vyhlašovat velké cíle. Půjdeme zápas od zápasu.

Dost napoví už úvodní střetnutí v úterý se Slováky, kteří poskládali dost silný tým.

První zápas je ten nejdůležitější. Před rokem jsme se skvěle nastartovali proti Kanadě, tak teď se musíme připravit, abychom podobně začali taky proti Slovensku.

Jiří Kulich scored twice tonight and now leads the AHL with 15 goals.#LetsGoBuffalo pic.twitter.com/9pSq27PFnD — Czech Prospects (@CZprospects) December 16, 2023

Na šampionát jedete už jako hráč s čerstvou zkušeností z NHL. Jak jste si před necelým měsícem užil debut za Buffalo?

Došlo mi asi až na rozbruslení, že se to fakt děje. Nováčkovské kolečko byl nejlepší moment v celém životě. Říkal jsem si, že si hlavně celý zápas musím užít. Premiéra je jenom jedna. Škoda, že kvůli prohře 2:7 trochu zhořkla.

New Jersey s Palátem, Hischierem nebo bratry Hughesovými vás vyškolilo, že?

To jo. Já jsem šel na každé střídání proti Jacku Hughesovi. To je splněný sen. Neskutečný hráč, ohromně chytrý, věří si a skvěle bruslí. Zase mě to namotivovalo, abych pracoval ještě víc a dostal se taky na takovou úroveň.

Na farmě v Rochesteru jste nejproduktivnější hráč, se šestnácti góly navíc nejlepší střelec celé AHL. To všechno v 19 letech. Není to dobrý základ?