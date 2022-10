Emoce na Spartě! Z Jokinena po „nehorázném zásahu do hlavy“ létaly vulgarity, Safina sepsul i Patera

Z hrdiny padouchem. Běžela 17. minuta závěrečného zápasu skupiny A Ligy mistrů, když Ostap Safin poslal Spartu proti Jukuritu do vedení 1:0. Jenže o jedenáct minut později duel pro pražského rodáka předčasně skončil. Poblíž střídačky finského celku totiž ošklivým zákrokem loktem zasáhl do hlavy Nikitu Krivokrasova, jenž se následně navíc udeřil o plexisklo. Safin obdržel trest na pět minut a do konce utkání.

Foto: Roman Vondrouš, ČTK Brankář Sparty Josef Kořenář inkasuje gól z hole Michala Kovařčíka z Jukuritu Mikkeli.Foto : Roman Vondrouš, ČTK