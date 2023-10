Hokejová bašta v Belfastu? Atmosféra jako v NHL, euforie ze skalpu českého favorita

Belfast (od našeho zpravodaje) – O povedenou kulisu duelu se postaraly oba fanouškovské tábory. Z pardubického letiště totiž den předem vyrazila spolu s hráči asi stovka příznivců. Protože podívat se na utkání do zdánlivě hokejově exotické země, to bylo lákadlo, které jim za 15 tisíc korun stálo.

Být v takhle těsném a intenzivním kontaktu, to byla nezvyklá situace i pro samotné hráče. „Ale je to příjemné, my cítíme podporu a oni jsou nám zase blíž. Můžeme prohodit nějaký vtípek, ve více lidech je větší zábava,“ usmál se zkušený obránce Dynama Jan Kolář.

Už v letadle bylo i díky pravidelnému přísunu piva veselo a kabinou se pravidelně ozývaly chorály Dynama. „To byla paráda. Máme úžasné fanoušky. Je vidět, že žijou hokejem, pochvaloval si útočník Tomáš Kaut. Večer si pak velká část příznivců zašla zpříjemnit čas návštěvou fotbalu, Severní Irsko totiž hostilo Slovince.

Foto: William Cherry/Presseye Hokejisté Pardubic se v Belfastu mohli těšit z podpory více než stovky svých příznivců.

Největším lákadlem však byl až středeční hokejový duel Pardubic, které už měly postup do osmifinále jistý, s domácím Belfastem. Tomu vzal poslední naděje na play off Třinec vítězstvím nad Aalborgem, přesto byla SSE arena solidně zaplněna 4620 diváky. „Vyrazili jsme poprvé, ale je to moc fajn. Nejvíc si užívám atmosféru,“ líčila mladá fanynka Tori.

Hlavní město Severního Irska je velké asi jako Brno a hokej tam nedosahuje takové popularity jako fotbal nebo ragby, ale rozhodně je na vzestupu. Vždyť místní aréna i tým vznikly teprve na začátku tisíciletí a teď se šestinásobný britský mistr může pyšnit druhou nejvyšší návštěvností v celé Lize mistrů.

A není to jen o sportu, klub umí s fanoušky navázat užší kontakt. „Máme s týmem velmi osobní zkušenost. Můj syn Noah trpěl rakovinou, skvěle ho podporovali. Vzali ho do kabiny, mohl se seznámit s hráči. Pořád s ním zůstávají v kontaktu. Je to od nich moc milé,“ vyprávěla svůj zážitek divačka Shauna.

Předzápasovou ozdobou byla povedená světelná show, která nažhavila celý stadion. Za takový doprovodný program by se nestyděli ani na pražské Spartě, která v tomto ohledu dominuje české extralize. Chybí tomu jen promítací kostka. Ale shazování malých padáčků s odměnami nebo závod na ledě na motokárách? Příjemné a netradiční zpestření.

Aréna, v níž se pořádají i zápasy slavné bojové organizace UFC nebo šipkařské Premier League, hokejem žila specifickým způsobem. Podobným atmosféře NHL. Kotlík nejvěrnějších fanoušků byl drobný, ale stačil jakýkoliv náznak domácí šance a zahučel celý stadion.