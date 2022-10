Hotovo! Sparta i Třinec v Lize mistrů ztratily šance na postup

Bez šancí na postup do vyřazovací části jsou v hokejové Lize mistrů před závěrečnými zápasy ve skupinách úřadující čeští šampioni z Třince i pražská Sparta. Oceláři prohráli na ledě Davosu 0:4, čtyřgólové manko měli už krátce po polovině duelu. Souboj Jukurit Mikkeli - Sparta se vůbec nehrál. Pražané neodletěli do Finska kvůli poruše letadla, a protože zápas nemohl být sehrán v průběhu následujících 24 hodin, finský celek zvítězil 3:0 kontumačně a Sparta má rovněž jistotu, že v soutěži do play off nepostoupí.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Brankář Marek Mazanec z Třince. Foto : Petr Sznapka, ČTK