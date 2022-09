Jsem rád, že se o něco hraje, říká kapitán Hradce před ostrým vstupem do Ligy mistrů

Královéhradečtí narazí hned v úvodu v Göteborgu na Frölundu, svého finálového soka z roku 2020. Dalšími jejich soupeři ve skupině G budou Eisbären Berlín a francouzský Grenoble. „Těšíme se, Liga mistrů je kvalitní soutěž, dostali jsme kvalitní soupeře do skupiny a jsem sám zvědavý, jak se s tím popasujeme," tvrdí další útočník Jakub Lev.

„Frölundu potkáváme v soutěži už potřetí a je pro nás poměrně inspirativním soupeřem. Na lehkou váhu však nebereme ani Grenoble, na jehož led cestujeme hned ze Švédska," tvrdí trenér Tomáš Martinec. „Budeme ale chtít hrát náš hokej a věřím, že když budeme dodržovat, co máme, tak můžeme být úspěšní," doplňuje Lev.

„Já jsem rád, že se o něco se hraje. Kdybych měl znovu jet do Pardubic, Olomouce a měst, kde jsme hráli vždycky v létě, není to až tak zábavné, protože s nimi se za celou sezonu potkáváme mockrát. Jakékoliv oživení a konfrontace s týmy z jiných lig je fajn. A jsou to zase další zkušenosti," naznačuje Smoleňák.