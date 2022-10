Krutý los pro Hradec. V Lize mistrů narazí na švédské šampiony

V základní části Hradec Králové vyhrál pět utkání v řadě a díky lepší bilanci ze vzájemných utkání předčil i historicky nejlepší tým soutěže, švédskou Frölundu. Nyní v play off na něj ale čeká dokonce úřadující mistr ze stejné země. Färjestad v základní skupině skončil nečekaně druhý za německým Straubingem, na jehož ledě nečekaně padl.

Do play off hradečtí hokejisté postoupili z prvního místa, byli tak zařazeni do prvního koše a jako možné soupeře pro osmifinále tak měly kluby, jež se umístily na druhých příčkách tabulek. Na Frölundu narazit nemohli, neboť s ní hráli v základní části. Ve hře tak pro jediný český klub v play offf bylo sedm různých variant.