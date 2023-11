Třinci přinesl úspěch play off mód. Prohrál na střely, švédského vicemistra ale porazil

„Takový ten styl hokeje, kdy jsme více vzadu a čekáme na chybu, máme docela zažitý. Máme gól náskoku a vzhledem k vývoji, kdy jsme vedli i o dvě branky, jsme to možná mohli uhrát i na větší náskok. Ale i tak by to bylo furt otevřené, Švédové jsou doma silní, musíme se připravit a vyvarovat se chyb, které jsme dneska udělali,“ vykládal obránce Třince Jakub Jeřábek, jenž už ve 2. minutě otevřel lehce schovanou střelou od modré čáry skóre utkání.

„Už když jsem si to po buly zpracoval na bekhend, tak jsem koukal, jestli se tam někdo neotevře na přihrávku. Ale šli do brány, tak jsem to tam poslal. Možná se to prý otřelo od beka, nevím. Důležité bylo, že jsme šli do vedení,“ popisoval třinecký obránce.

Na jeho trefu navázal ještě v první třetině gólovou střelou v početní výhodě Martin Růžička, odpor švédského vicemistra tím ale nezlomil. „S takhle silným soupeřem jsme čekali po první třetině, že se zlepší. A to se taky stalo a my k tomu přidali zbytečné chyby,“ poukázal Jeřábek na všechny tři inkasované branky.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Třinec se raduje z prvního gólu, který vstřelil obránce Jakub Jeřábek (uprostřed).

„Pramenily z chyb, které jsme udělali ve středním pásmu. První zápasy po reprezentační pauze jsou vždy takové ošemetné. Než se člověk dostane do toho, co nám přinášelo trošku úspěch, tak to možná chvíli trvá,“ vysvětloval Jeřábek. „Nicméně švédští hokejisté jsou na puku ohromně silní. Jak se říká, mají silné hokejky a těžko se jim puk odebírá. V příštím utkání musíme být v obranném pásmu pevnější,“ zdůrazňoval Jeřábek, po utkání, kterým se Oceláři do play off Ligy mistrů vrátili poprvé od sezony 2017/2018

Tehdy došli až do semifinále, kde jejich cestu zastavila finská Jyväskylä. „Chceme v této sezoně v Lize mistrů uspět. Vítězství proti velmi dobrému soupeři se počítá, máme náskok, ale na druhou stranu musíme některé věci jednoznačně zlepšit, pokud chceme uspět i na ledě soupeře,“ upozornil třinecký asistent Vladimír Országh.