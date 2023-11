ANTOŠOVA BŘITVA: O rozdílu mezi extraligou a naším fotbalem i o neuvěřitelném Petru Čechovi

Někdo může namítnout, že důvodem je ošklivé počasí a brzké stmívání. Já ale za hlavní faktor považuji, že lidi extraligový hokej baví. Je to pro mě signál, že extraliga je zdravá. Hráči dělají svou práci na sto procent, v každém zápase odevzdávají maximum a lidi jim to věří. Věří jim, že jsou klidně schopni sežrat led, jen aby se vyhrálo.

Vím, že se mi někteří lidi diví, když obhajuju hráče, když se poperou. Ale to jsou přesně věci navíc, které fandy táhnou na zimáky. Samozřejmé to je hlavně o kvalitních výkonech, ale i tyhle věci přispívají k celkovému obrazu, jestli hráč odevzdává maximum. V tom cítím velký rozdíl oproti našemu fotbalu, kde lidi některé výkony hráčům nevěří.

Kdyby se pohybovalo po ledě 15 hráčů, které to moc nezajímá, nikdy by si nenašlo do Pardubic cestu téměř 10 tisíc fanoušků. Hráčům patří velký dík, že dokážou lidi přilákat. A mám pocit, že kolem Vánoc bude v tomto ohledu ještě líp.