V hokejové Lize mistrů se opět bude hrát o vyšší odměny

Formát Ligy mistrů se nemění, z osmi základních skupin po čtyřech týmech opět postoupí vždy nejlepší dva do play off. Soutěž začne 1. září a vítěz bude znám po jediném finálovém duelu, který je naplánovaný na 18. února 2023. V minulém ročníku bylo rozděleno 3,31 milionu eur a vítěz bral 495 tisíc.

"Těším se, bude to stoprocentně zajímavější než obvyklé přípravné zápasy. O něco se hraje. Kdybych měl znovu jet do Pardubic, Olomouce a měst, kde jsme hráli vždycky v létě, není to až tak zábavné, protože s nimi se za celou sezonu potkáváme mockrát. Jakékoliv oživení a konfrontace s týmy z jiných lig je fajn. A Jsou to zase další zkušenosti," uvedl kapitán Východočechů Radek Smoleňák na dnešní tiskové konferenci v Síni slávy českého hokeje.