Podepíšeš v KHL? Žádná reprezentace, rozhodl rázně hokejový svaz

Navíc nový prezident svazu Alois Hamdaczik se krátce po svém zvolení v rozhovoru pro Sport.cz vyslovil proti zákazu a "trestání" českých hokejistů v KHL. "On nejde bojovat proti demokracii. On si přece nebere pušku a nejde střílet do Ukrajinců. Je hrozně špatně, že probíhá válka. To je neoddiskutovatelné. Vzpomněl jsem si ale, co mi vždycky říkal táta, když ještě žil, že politika je svinstvo. My ale přece nebudeme naše sportovce trestat, že chtějí do Ruska. To mi prostě přijde špatně."