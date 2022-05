Loni z toho byla "kauza". Teď už se to smí říkat nahlas, a tak Vrána zase letí na MS pro zlato

"Loni z toho byla nějaká kauza. Ale já to říkám vždycky, že cíl má být jasný a s ním tam musíte jet. Krůčky jsou k tomu postupné, ovšem hlava musí být nastavená od začátku. Když se zeptáte dalších dvaceti kluků vedle mě, řeknou to samé," praví 26letý útočník.

Má za sebou tuze trnitou a bolavou sezonu. Zranil se v létě hned při prvním přípravném tréninku Detroitu, následovala operace ramene, se kterým laboroval už roky, a pak téměř půlroční rehabilitace. „Nebyl to příjemný začátek, ale takový je hokej a já jsem se s tím nějak srovnal. Samozřejmě když to trvá takovou dobu, tak nějaké černé myšlenky padly. Ale doktoři i všichni lidi kolem odvedli v Detroitu výbornou práci. Drželi mě nad vodou, pomohli mi mentálně i fyzicky a já se z toho dostal," vypráví.

Až skoro do půlky března jen hleděl na spoluhráče z tribuny, což ho sžíralo i deptalo. Hned v prvním zápase po návratu však dal gól, když překonal Karla Vejmelku v brance Arizony, se kterým se symbolicky teď sešel v nároďáku. Do konce sezony stihl v 26 duelech nastřádat 13 branek a šest asistencí. A jeho spoluhráč z Red Wings Sam Gagner dokonce pochvalně prohlásil: "Jakub je kluk, který dokáže dát gól téměř z ničeho."

Vrána se usměje. "Poslouchá se to dobře. Odmala jsem střelec, a tak snad nějaké góly dávat umím. Byť jak jsem dlouho nehrál, jen koukal na kluky, bylo to nepříjemné a já se vlastně chvíli bál, jestli to fakt ještě umím. Nicméně o to víc jsem se těšil na led."