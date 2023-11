Místo Nikolajky otevřela v Praze 5 ledová aréna

Brusle může nazout i veřejnost. Podnikatel Slavomír Pavlíček, sám amatérský hokejista, který se do projektu pustil, Právu řekl, že lidem bude kluziště zatím otevřené o víkendech dvě hodiny. Dospělí zaplatí 150 korun, dítě do 15 let sto korun.