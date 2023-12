Mizerný výsledek i přenos. Záruba: Technici to řeší a chceme garanci, že signál už bude v pořádku

Nebylo to moc ke koukání a nemohla za to jen česká hra ve druhé a třetí třetině. Přenos zápasu mezi Českem a Slovenskem na mistrovství světa hokejistů do 20 let totiž provázely technické potíže – obraz se trhal a vypadával signál, na což si houfně stěžovali diváci. Šéfkomentátor České televize Robert Záruba už na síti X uvedl, že se situace řeší, tak aby středeční duel proti Norsku byl v lepší kvalitě.

Foto: iihf.com Českým hokejistům úvodní zápas MS nevyšel

„Po urgencích ze zemí, kde se MSJ vysílá, především z Česka a Slovenska, pracuje TSN na tom, aby byl zítra signál z Frölundy bez závad. Řeší to technici zemí, které dnes postihly technické výpadky signálu. ČT čeká garanci od TSN, že bude signál v pořádku, případně záložní trasu," napsal Záruba na svém účtu na sociální síti X. Už v průběhu úterka se snažil lidem vysvětlovat, že ČT není výrobce ani distributor signálu, že zkrátka za chyby v kvalitě přenosu nemůže česká strana. V úvodu se nejprve jeho komentář překrýval s anglickým, později se trhal obraz, během druhé třetiny navíc nešla časomíra a divák tak u obrazovek neměl přehled o čase či kolik ještě českému týmu zbývá odehrát v oslabení. Po urgencích ze zemí, kde se MSJ vysílá, především z Česka a Skovenska pracuje TSN na tom, aby byl zítra signál z Frölundy bez závad. Řeší to technici zemí, které dnes postihl technické výpadky signálu. ČT čeká na garanci od TSN, že bude signál v pořádku, případně záložní trasu. — Robert Záruba (@robertzaruba) December 26, 2023 Jako byste se v rámci televizního vysílání vrátili do 90. let či dokonce ještě dál, protože třetí třetina byla kvůli sekání obrazu téměř nekoukatelná. Bývalý reprezentant a skaut Jiří Hrdina pak Zárubovi psal: „Na kanadské TSN to bylo bez trhání. Zkoušel jsem Slováky, malinko lepší, ale stejně to škubalo." Záruba, který šampionát přímo z Göteborgu komentuje, psal: „Můžeme sjednat nápravu na zítra – a mám zprávu, že příslušné profese na tom pracují. Ale v živém vysílání těžko můžeme ovlivnit výrobce signálu. Problém údajně vznikal vkládáním grafiky do signálu. S tím těžko příjemce signálu něco udělá."