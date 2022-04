Nad řadou dalších opor pak kvůli zdravotním problémům visí otazník - zlomeninu utrpěl obránce Martin Gernát, kometa extraligového play off Miloš Kelemen z Mladé Boleslavi se zase podle asistenta generálního manažera reprezentace Oto Haščáka potýká s vážnějším zraněním v dolní části těla. Nejistá je i účast dalších útočníků podepsaných pod pekingským bronzem Marka Hrivíka a Petera Cehlárika.

Čajkovský posledních sedm let působí v Kontinentální lize, aktuální ročník strávil v Novosibirsku, s nímž má platný kontrakt ještě na rok. A přestože kvůli ruské vojenské invazi na Ukrajinu se v současnosti jeví jako bláznovství, že by v KHL nastupovali i v příští sezoně legionáři (vyjma těch z Běloruska či Kazachstánu), Čajkovský nejspíš počítá, že se do Novosibirsku normálně vrátí.