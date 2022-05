„Takže nic extra se mi v souvislosti s ní nevybaví. Tedy až na to, že je tady obrovská kostka nad ledem, kterou jsem nikde jinde neviděl," usmál se Smejkal. Hluboko v podzemí pod hlavní plochou je i tréninkové kluziště. „Tam jsem ještě nebyl, ale Sklenda (David Sklenička) ji poznal teď při play off s Oulu a říkal, že je dost šílená. Nějaký trénink nás tam také čeká, tak uvidíme," podotkl Smejkal.

Mezi Ilvesem, jenž bral letos ligový bronz, a čerstvě mistrovskou Tapparou panuje velká rivalita. „Je to něco jako Sparta a Slavia v Praze. Fanoušci jsou zakořenění, což si myslím, že je jedině dobře. A jestli je to jen taková ta zdravá rivalita? Asi jak u koho," usmál se gólman. „Když tady hrajeme my jako Ilves, tak je celá arena zelenožlutá a když je tu doma Tappara, design se zmáčknutím jednoho knoflíku promění do jejích klubových barev, tedy modré a oranžové," přiblížil Langhamer.