Aktivita národního týmu, který zlepšil pohyb a dokázal lépe ustát slovenský forčekink, přinášela i slibné šance. Blümel zblízka, Flek z brejku i Klapka z otočky ještě neuspěli, ale osm vteřin před koncem druhé třetiny Ščotka vystřelil už v časové tísni, načež do jeho rány vložil hokejku Černoch a jím tečovaný puk si našel cestu do slovenské sítě.

Když Slováci získali zpět vedení do svých rukou, hráli hodně s pukem a nepouštěli národní tým moc do šancí. Dalším českým problémem se stalo zranění pravého kolena útočníka Ciencialy, jenž odkulhal předčasně do šatny a už se na led nevrátil. Víc štěstí měl po zásahu pukem do obličeje nejmladší obránce mužstva Jiříček, tržnou ránu spravilo pár stehů.