Nechutný závěr finále! Fanoušci Sparty krvavě zranili Douderu, hrozilo ukončení zápasu. Oba týmy násilí odsoudily

17 220 diváků. Nejvyšší návštěva nejen letošního play off, ale historicky nejvíce diváků na extraligovém hokeji vůbec, sledovala krásný hokej, část fanoušků na něm ale v samém závěru udělala pořádnou kaňku.

„Tohle do hokeje nepatří, měli by posílit ostrahu. Jako byly emoce v našich hráčích a sparťanech, tak byly ve fanoušcích," říkal po vyhroceném závěru kouč Třince Václav Varaďa.

„Doudera dostal desetikačkou do tváře, to je hodně nepříjemné. My trenéři jsme se sami snažili blokovat vhozené předměty. O odchodu do šatny jsme ale nepřemýšleli, chtěli jsme to dohrát," připouštěl Varaďa, že i předčasné ukončení zápasu bylo ve hře, Oceláři ale takový scénář nechtěli.

Milan Doudera po utkání mezi novináře nedorazil, místo toho okamžitě zamířil na ošetřovnu. „Bylo to nešťastné. Do hokeje to nepatří, ale je to play off, finále. Jsme rádi, že přišlo tolik fanoušků, kulisa byla fantastická. Zbytek nechám na posouzení někoho jiného," říkal forvard Ocelářů Andrej Nestrašil, jenž k triumfu 3:2 přispěl jedním gólem,

„Tyhle situace se stávají, někdo z hráčů vyteče, někdo udělá chybu, zkrat...," doplňoval Varaďa. Ani on neunikl pivní sprše od sparťanských diváků. „Ještě jsem se nedíval na oblek, asi ho mám poplivaný nebo politý, ale stejně si ho zítra obleču zas. Je to finále, nějak bych to nedramatizoval," mávl rukou šéf třinecké střídačky.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK Rozhodčí zápasu mají co dělat, aby roztrhli nabroušené hokejisty Třince a Sparty.Foto : Kateřina Šulová, ČTK

„Tohle od fanoušků rozhodně vidět nechceme. Vadí mě, jakým způsobem ten závěr neunesli a doufám, že už se nic podobného tady nebude opakovat," říkal kapitán Sparty Michal Řepík.

„Za podporu diváků jsme opravdu rádi, přišlo jich fakt veliké množství, ale pak přišlo v závěru nesmyslné házení předmětů po hráčích a to na hokej skutečně nepatří. Jsme rádi za takovou kulisu, že diváci přišli a zaplatili si drahé vstupné. Prosíme je ale, aby příště udrželi nervy na uzdě, fandili slušně a nic neházeli na led. S tím nesouhlasíme," prohlásil trenér domácích Josef Jandač.

Dusno na ledě odstartovalo v 57. minutě, kdy sparťanský zadák Tomáš Dvořák vystřelil na branku po odpískání a za následnou rvačku s Vladimírem Draveckým, kterou by na body vyhrál, oba inkasovali tresty na pět minut.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Hokejisté Třince oslavují gól na 3:1 během utkání finále play off extraligy.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

„Dvořák možná neslyšel píšťalku, ačkoliv vystřeli snad dvě vteřiny po odpískání. Káca neměl helmu a šlo mu to kousek kolem hlavy. To smrdělo průserem. Když Dvořák říká, že to neslyšel, tak to asi neslyšel," nechtěl Nestrašil sahat Dvořákovi do svědomí.

A když pak Sobotka o minutu později zasáhl Marinčina hokejkou do rozkroku a vyfasoval menší trest za sekání, fanoušci Sparty začali s házením předmětů na třineckou střídačku.

„Nevěděl jsem, na co se šli dívat na video. Byli to konzultovat s nějakým komisařem; asi Moulinem; jestli se ten zápas má dohrát, nebo ne," ušklíbl se ironicky Jandač při odpovědi na otázku, co mu následně sudí u střídačky říkali.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Zleva Brankář Ondřej Kacetl a David Musil z třince, Miroslav Forman ze Sparty a Vladimír Svačina z Třince během utkání finále play off extraligyFoto : Vlastimil Vacek, Právo

A neopomněl si rýpnout do jednoho ze dvou hlavních arbitrů Romana Mrkvy. „Já hlavně tomu Mrkvovi moc nerozumím. On artikuluje tak, že mu není rozumět. I když teda já mluvil (po incidentu se vhazováním předmětů na třineckou střídačku) s druhým rozhodčím Pražákem," řekl Jandač, jenž byl s výkonem mužů v pruhovaném hodně nespokojený.

„Byly tam věci, kterým jsme se divili. Některé momenty se nám nelíbily," připustil Jandač. Vadil mu zejména uznaný gól Třince na 1:1, kterému podle něj předcházelo podrážení Ocelářů.