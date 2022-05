Královéhradecký rodák odehrál poslední tři šampionáty. A měl rychle jasno o tom, že se vydá i na čtvrtý, když dostal pozvánku. „Když jsem zdravý, tak jedu vždycky. Je to čest obléct si na sebe ten dres, je pěkné i vidět české kluky a pokecat. Je to zase jiná parta než v klubu v Americe, jen to ještě dobře odehrát a vlastně tak trochu osobně složit reparát za sezonu v zámoří," říká Hronek.