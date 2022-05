Uplynulá sezona pro něj přitom začala hodně černým scénářem. Po operaci kolena se nestihl dát do startu ročníku zdravotně do kupy, za Jekatěrinburg odchytal jen úvodní duel KHL a v polovině září se obě strany dohodly na předčasném ukončení spolupráce. Sám Kovář v té době nevěděl, jestli jde jen o dočasnou pauzu, nebo o konce kariéry.

Štace v Curychu mu sedla dokonale. Mužstvo dotáhl až do finále proti Zugu, nad kterým dokonce vedl už 3:0 na zápasy. Ani to ale k titulu nestačilo, z něho se naopak radoval jeho o rok mladší bratr, útočník Jan.

„Hodně jsme se bavili. Nejen o našem týmu, ale o celém hokeji. Navázali jsme dost přátelský vztah. Dokonce jsem ho doporučil, když se hledal zahraniční trenér pro (český) národní tým. On sám projevil o místo zájem, tak jsem poslal číslo na svaz," překvapil Kovář. Jeho nabídku nakonec tuzemská generalita nevyslyšela a nástupcem Filipa Pešána zvolila Fina Kariho Jalonena.

V Curychu českému gólmanovi nabízeli prodloužení kontraktu, ovšem neúspěšně. „Curych o mě hodně stál, ale už jsem měl podepsáno se Spartou a chtěl se vrátit domů. Syn v září nastupuje do školy, dojíždění do Česka by nepřipadalo v úvahu, takže i z tohoto pohledu je nejlepší doba na návrat. Sparta se mnou byla v kontaktu už od chvíle, kdy vyšly najevo moje problémy s kolenem. Rychle jsme se domluvili. Sami mi nabízeli pomoc, zachovali se ke mně skvěle," pochvaluje si.