Jandač s Hořavou skončí! Sparta už má nástupce, do branky pak ulovila velkou rybu

Bývalý kouč reprezentace Jandač si chce dát na nějaký čas od hokeje pauzu. „A Hořava ve Spartě taky nezůstane. Není to typ kouče, který by na jednom místě vydržel třeba tři roky. Po sezoně radši zase vyrazí na stáž do zahraničního klubu, aby se zdokonaloval," řekl Sport.cz zdroj dobře obeznámený se situací v pražském klubu.

Ten poslední čtyři sezony působil jako hlavní trenér v asijské lize u mužstva Anyang Halla, než se loni v létě vrátil do Česka. Konkrétně do Český Budějovic, kde dělá asistenta Jaroslavu Modrému.

Osud tak tomu chtěl, že od neděle se Martinec v semifinále extraligového play off postaví klubu, v němž strávil převážnou část své hráčské kariéry a do kterého od května; byť oficiální štempl na celé transakci zatím chybí; zamíří jako jeden z jeho trenérů. Buďte si však jistí, že Martinec teď udělá vše pro to, aby s Motorem Spartu vyřadil a postoupil s ním do finále.