Hokejisty Sparty posílí brankář Jakub Kovář a útočník Gustaf Thorell

O rok mladší Thorell zamířil do Plzně loni ze švédské druhé nejvyšší soutěže z celku BIK Karlskoga a v 58 zápasech včetně play off si připsal 25 bodů za devět branek a 16 asistencí. "Získali jsme zkušeného centra s tahem do branky, který by měl dělat soupeřům problémy v předbrankovém prostoru. Zapadá nám do mozaiky týmu, který chceme postavit na stávajících základech. Sám jsem poznal, jaké je to být v cizině sám. Pomůže to jak Erikovi, tak Gustafovi," doplnil Ton k druhé posile, která se upsala Spartě také na dva roky.