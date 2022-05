Při Thüraufově vyloučení Jiříček nabil na levý kruh Kundrátkovi, který se trefil do protějšího horního rohu branky soupeře a ukázal jaké střelecké dispozie v něm třímají. V čase 52:06 pojistil náskok Holík, který se prosadil bekhendovým zakončením z pozice mezi kruhy. Při následném Červenkově vyloučení pak sáhli Švýcaři k power play, v níž pokračovali i po jejím skončení a 151 sekund před koncem do prázdné branky dovršil výsledek Vrána.

Český tým tedy nakonec zvítězil 3:0 a po třech letech triumfoval na švédském díle evropské hokejové tour. „Třetí zápas ve čtyřech dnech byl dost náročný, ale plnili jsme znovu precizně herní plán a uspěli proti všem. Byl to z naší strany docela povedený turnaj," říkal pro Českou televizi Kundrátek, jenž předčasně opustil oslavy mistrovského titulu v Třinci, aby odletěl do Stockholmu zabojovat o nominaci na mistrovství světa, kam se může vrátit po pěti letech.

„Zavolal generální manažer Nedvěd, že se mu líbilo, jak jsem hrál v play off, a já měl radost, že se můžu poprat o nominaci," tvrdil, ale před večerním oznámením nominace do Tampere, pociťoval mírnou nervozitu. „Každý, kdo přijel do Stockholmu, chce pokračovat až na šampionát. Rád bych zase okusil atmosféru mistrovství, pozvánka do národního týmu je vždycky čest," říká bek, jehož klubovou souhru s Musilem dokázal využít i kouč Jalonen.