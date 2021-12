Obrat z 0:1 na 3:1 vzbuzoval naději, čtyřiačtyřicetiletý kouč však odmítl, že by byl český tým v přílišné euforii. "My jsme věděli, jaká je síla Kanady. Soupeř na naše vedení 3:1 zareagoval oddechovým časem a my jsme tlačili na hráče, aby se nadále drželi plánu utkání. Bohužel vedle oslabení ve třech a naší disciplíny byl také jedním ze zlomových momentů utkání gól domácích na 2:3, který jsme dostali ihned po oddechovém času soupeře," prohlásil český kouč.

Velkou ztrátou bylo zranění kolena jednoho z očekávaných tahounů týmu Davida Jiříčka. "Všichni víme, že David je velkou nadějí českého hokeje. Samozřejmě to mužstvo nějakým způsobem poznamenalo, na druhou stranu v týmu hrají beci jako Jirka Ticháček, David Moravec a Michal Hrádek, kluci, kteří hrajou extraligu, tak to musí vzít oni. Bohužel i tyhle věci k hokeji patří," uvedl Mlejnek.

Velkou premiéru na juniorském MS prožil brankář Jakub Málek. "Samozřejmě to pro něj byla složitá situace, na druhou stranu by to asi byla složitá situace pro každého. Stejně jako on neměli ani hráči přípravné utkání. Všichni dělali, co mohli," řekl Mlejnek.