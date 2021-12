Proti Svozilovi stála v brance soupeře známá tvář, gólmana Dylana Garanda pravidelně potkává v juniorské WHL, takže už tuší, co na něj platí. Svozil se svezl do útočného pásma, kotouč si prohodil mezi nohama a poté jej procedil mezi tyčku a rameno zaskočeného brankáře.

„Nevěděl jsem co vymyslet, tak jsem to zkusil, a vyšlo to," řekl osmnáctiletý bek po zápase. Tento druh zakončení prý ani netrénuje. Česká radost ale netrvala dlouho. Už za 23 sekund snížil na rozdíl jediné branky Power a necelou půlminutu před koncem první třetiny bylo vyrovnáno. Ve druhé části přišly přesilovky pět na tři a ty byly pro Čechy smrtící.