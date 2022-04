Pro Radiožurnál to uvedl manažer reprezentace Jan Černý po utkání v Trenčíně, kde trenér Kari Jalonen rozhodl o tom, že v přípravě na MS dál už nebudou pokračovat útočník Martin Lang, obránce Libor Zábranský mladší a gólmani Štěpán Lukeš i Aleš Stezka.

„Všem čtyřem končícím hráčům děkujeme za odvedenou práci v trénincích i zápasech. Věříme, že se v dresu národního týmu budou objevovat i v příštích sezonách, potenciál na to určitě mají," řekl generální manažer národního týmu Petr Nedvěd.

Změny v nominaci – v přípravě už dál nebudou pokračovat brankáři Aleš Stezka, Štěpán Lukeš, obránce Libor Zábranský a útočník Martin Lang. K týmu se naopak pro České hokejové hry připojí Marek Langhamer, Nick Malík, Libor Šulák, Roman Červenka a Matěj Stránský.

Pro České hokejové hry tak bude mít národní tým k dispozici tři brankáře, deset obránců a patnáct útočníků a minimálně polovina z nich už může reálně myslet na mistrovství světa. Po covidové karanténě se k mužstvu vrátí také nejstarší obránce, 33letý Michal Jordán.

Turnaj v Ostravě bez finalistů extraligy, velké ohrožení u Zadiny

Účast na už ve čtvrtek začínajícím turnaji v Ostravě je naopak vyloučena u extraligových finalistů i u krajánků hrajících ještě play off ve Švédsku (např. M. Špaček, Lenc, Pyrochta, Mozík či Furch). Ani nikdo z NHL se na vítkovickém ledě neobjeví, problémy se slepým střevem ohrožují využití Filipa Zadiny z Detroitu dokonce i při MS.

Domácí díl evropské hokejové tour by měl naopak odehrát kapitán olympijského výběru Červenka, v Pekingu byli rovněž další nově zařazení hráči do pole. Zajímavé jsou změny na gólmanském postu. Lukeš sice vychytal vítězství nad Slovenskem 4:3 po nájezdech, ale jeho reprezentační mise pár minut poté skončila. V přípravě před MS naskočil do tří zápasů a vždy slavil výhru.

Premiéry na mistrovství světa se však karlovarský brankář nedočká. Ke zbylému Kváčovi jsou povoláni 27letý Langhamer, jenž chytal naposledy za národní tým v prosinci roku 2019 a v play off byl jedničkou Ilvesu Tampere. Úplnou reprezentační premiéru bude mít teprve dvacetiletý Malík působící v Kouvole.

Do tréninku se zapojí Krejčí. Sedlák s Hykou se omluvili

V Ostravě se v průběhu příštího týdne k národnímu týmu připojí i David Krejčí, který se dosud připravoval individuálně. „David je natolik zkušený hráč, že ví, co jeho tělo potřebuje. Jsme rádi, že ho budeme mít v týmu už příští týden v Ostravě, kde chce v první řadě dobře potrénovat na ledě. Dohodli jsme se tady, že by do zápasů měl naskočit až během květnových Švédských hokejových her," doplnil Nedvěd.

Z letošní přípravy národního týmu na světový šampionát se naopak ze zdravotních důvodů omluvili oba čeští útočníci Traktoru Čeljabinsk Lukáš Sedlák a Tomáš Hyka. „Měli jsme zájem, aby se Lukáš i Tomáš k našemu týmu připojili, oba dva se ale omluvili v podstatě ze stejných důvodů. Mají za sebou náročnou sezonu včetně play off a nevyhnuly se jim zdravotní komplikace. S oběma jsem mluvil a do začátku mistrovství by se nestihli dát zdravotně dohromady, což nás mrzí, ale plně to respektujeme a chápeme," uvedl Nedvěd.