„V průběhu minulého týdne jsem si volal s oběma bratry Zohornovými. Tomáš není po dlouhé sezoně zdravotně stoprocentně v pořádku, a tak se omluvil. Naopak Hynek by měl zasáhnout už do zápasů Českých hokejových her během tohoto týdne," uvedl generální manažer národního týmu Petr Nedvěd.