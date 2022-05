Tampere (od našeho zpravodaje) - Česko si s precizní obranou domácího Finska poradit nedokázalo. „Bolavá porážka, to každopádně. Mrzí mě, že jsme Finy nedokázali porazit, ale stál proti nám soupeř s jasně nejlepší defenzívou na turnaji," mínil Jalonen, který litoval, že se domácím povedlo rychle utéct do dvougólového náskoku. „Přesto jsme měli šance, z nichž šlo skórovat. Dát gól, změnilo by to dění na ledě," uvažoval finský kouč ve službách české reprezentace.