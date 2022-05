Tampere (Od našeho zpravodaje) Češi přitom do zápasu vtrhli aktivně, ovšem chyběla jim síla dostat se k zakončení. Oba týmy totiž zprvu výtečně držely střední pásmo a nedávaly prostor druhé straně se dostat přes pevnou hráz. Ta česká povolila v 10. minutě, kdy útočník Armia dostal na středu hřiště puk. Do útočného pásma vjel osamocen, kolem něj bylo trio Čechů, i tak se prosadil. Šikovnými kličkami totiž k ledu položil obránce Ščotku a pak bravurně zavěsil.

"Asi se na to nekouká dobře a není to příjemný pohled. Ale Finové to hrají už pár let, člověk na to musí najít recept. Já se těšil, že konečně přišlo hodně lidí. Je to lepší než poloprázdná hala," přiznal útočník Pastrňák.